Пять ведущих игроков полупроводниковой индустрии объединяют новую компанию Quintauris для развития экосистемы RISC-V

Пять ведущих игроков полупроводниковой индустрии, включая Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, Nordic Semiconductor ASA, NXP Semiconductors и Qualcomm Technologies, Inc., объединились для создания компании Quintauris GmbH. Цель новой компании - развитие экосистемы RISC-V и продвижение этой технологии на мировом рынке. Quintauris планирует предоставить совместимые продукты на базе RISC-V, разработать архитектуры и создать решения для широкого использования в различных отраслях, начиная с автомобилестроения и вплоть до устройств IoT. Генеральным директором Quintauris назначен Александр Кочер, который ранее работал в компаниях Elektrobit и Wind River и обладает опытом в области автомобильной промышленности. Кочер подчеркивает значимость сотрудничества с сообществом RISC-V и стремление Quintauris стать долгосрочным и устойчивым игроком в индустрии полупроводников.