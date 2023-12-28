SUNON: инновационные решения жидкостного охлаждения для современных центров обработки данных

Компания SUNON предложила инновационные решения жидкостного охлаждения для современных центров обработки данных, которые сталкиваются с растущим спросом на мощность обработки данных и потребляют все больше энергии. SUNON предоставляет услуги по проектированию систем жидкостного охлаждения, которые адаптируются к охлаждаемому пространству и плотности серверов в каждом центре обработки данных, обеспечивая высокую эффективность и надежность охлаждения. Такие решения помогают значительно снизить совокупную стоимость владения клиента в долгосрочной перспективе, а также способствуют повышению корпоративной устойчивости и переходу к более экологичным и цифровым операциям. SUNON предлагает широкий спектр охлаждающих модулей и систем, включая решения для прямого охлаждения, теплообменники с задней дверью, резервуары и насосные установки. Модули прямого охлаждения с открытым контуром SUNON интегрируются в стоечные серверные приложения, предоставляя уникальную конфигурацию теплового контакта и соответствуя высоким требованиям охлаждения серверов. Эти решения также совместимы с двухсокетными процессорами Intel Eagle Stream, обеспечивая эффективную работу.