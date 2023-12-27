В преддверии выставки CES, которая пройдет в следующем месяце в Лас-Вегасе, NVIDIA представит свои последние достижения в области искусственного интеллекта, включая генеративный ИИ, и ряд других передовых технологий

Компания NVIDIA представит свои новейшие достижения в области искусственного интеллекта на выставке CES, которая пройдет в Лас-Вегасе в следующем месяце. В ходе специального выступления, запланированного на 8 января, NVIDIA представит генеративный искусственный интеллект и другие передовые технологии. Выступление будет транслироваться в открытом доступе на сайте NVIDIA, YouTube и Twitch. Кроме того, NVIDIA будет активно представлена на 14 конференциях, включая сессии о розничной торговле, использовании роботов на работе и умных автомобилях. На выставке также будут представлены партнерства компании со множеством крупных игровых и студийных брендов, производителями автомобилей (такими, как Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Polestar, Luminar и Zoox) и компаниями, специализирующимися на робототехнике (такими, как Dreame Innovation Technology, DriveU, e-con Systems, Enchanted Tools, GluxKind, Hesai Technology, Leopard Imaging, Ninebot, Orbbec, QT Company, Unitree Robotics и Voyant Photonics). Кроме того, NVIDIA сотрудничает с такими ведущими компаниями, как Accenture, Adobe, Altair, Ansys, AWS, Capgemini, Dassault Systems, Deloitte, Google, Meta, Microsoft, Siemens и Wipro.