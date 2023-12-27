Компания FSP раскрыла свой модельный ряд на 2024 год, в который вошел блок питания мощностью 2500 Вт

Компания FSP представила свой модельный ряд на 2024 год, включающий блок питания мощностью 2500 Вт под названием Cannon Pro 2500W. Этот блок питания имеет сертификат 80 Plus Platinum, стандарт ATX 3.1 и обновленный разъем PCIe Gen5. Он оснащен тремя разъемами PCIe 6+2-pin и четырьмя PCIe 12V-26, что позволяет питать до четырех карт RTX 4090. Блок питания FSP является полностью модульным, что обеспечивает гибкость конфигурации. Ожидается, что он будет совместим с будущими картами RTX 50, даже если они потребуют больше энергии.

Кроме блока питания мощностью 2500 Вт, FSP также представила другие модели блоков питания различной мощности. Компания также планирует выпуск различных новых моделей корпусов для ПК, включая CST360, CMT380A, CMT580 и серию корпусов CUT593 E-ATX. CST360 - компактный корпус формата mATX с сеткой на передней панели и боковыми панелями из закаленного стекла. CMT380A является аналогом дизайна Lian Li O11 Mini от FSP. CMT580 и серия корпусов CUT593 E-ATX также будут представлены на рынке.