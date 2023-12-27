Компания CableMod объявила об отзыве 16-контактных угловых адаптеров 12VHPWR версий 1.0 и 1.1

Компания CableMod объявила об отзыве 16-контактных угловых адаптеров 12VHPWR версий 1.0 и 1.1. Причиной отзыва компания называет проблемы с безопасностью. Это касается как угловых 90°, так и жестких 180° разъемов компании. Компания заметила, что контактные площадки в мужском разъеме неправильно подобраны, что приводит к его перегреву и расплавлению в GPU. Проблема безопасности затрагивает только жесткие адаптеры CableMod, но не угловые кабели. Владельцам этих кабелей рекомендуется немедленно прекратить использование адаптеров и связаться с CableMod для участия в отзыве и дальнейших возможностях восстановления работоспособности.