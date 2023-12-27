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ddr22
CableMod отзывает угловые адаптеры 12VHPWR v1.0 и v1.1
Компания CableMod объявила об отзыве 16-контактных угловых адаптеров 12VHPWR версий 1.0 и 1.1

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Компания CableMod объявила об отзыве 16-контактных угловых адаптеров 12VHPWR версий 1.0 и 1.1. Причиной отзыва компания называет проблемы с безопасностью. Это касается как угловых 90°, так и жестких 180° разъемов компании. Компания заметила, что контактные площадки в мужском разъеме неправильно подобраны, что приводит к его перегреву и расплавлению в GPU. Проблема безопасности затрагивает только жесткие адаптеры CableMod, но не угловые кабели. Владельцам этих кабелей рекомендуется немедленно прекратить использование адаптеров и связаться с CableMod для участия в отзыве и дальнейших возможностях восстановления работоспособности.

#cablemod
6
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