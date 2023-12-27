Корпус поставляется с предустановленными вентиляторами ENERMAX SquA RGB ADV, которые обеспечивают более мощный воздушный поток для охлаждения компонентов системы, и интерфейсом USB 3.2 Gen 2 Type C

Компания ENERMAX представила новый корпус StarryKnight SK30 V2, который предназначен для сборки высокопроизводительных ПК. Корпус поставляется с предустановленными вентиляторами ENERMAX SquA RGB ADV, которые обеспечивают более мощный воздушный поток для охлаждения компонентов системы.

В дополнение к двум портам USB 3.2, SK30 V2 оснащен портом USB 3.2 Gen 2 Type C, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных и упрощает подключение и зарядку устройств. Корпус также имеет 6-портовый концентратор управления для синхронизации световых эффектов и кнопку сброса ввода/вывода для выбора предустановленных световых эффектов.

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SK30 V2 обладает сетчатой передней панелью, что обеспечивает лучшую вентиляцию, и поддерживает длинные графические карты. Корпус уже доступен на Newegg и в интернет-магазине ENERMAX в США.