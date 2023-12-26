На выставке CES 2024 компания MemryX покажет ускоритель искусственного интеллекта (MX3)

Компания MemryX Inc. продемонстрирует готовый к производству ускоритель искусственного интеллекта MX3 на выставке CES 2024. MX3 представляет собой передовой ускоритель обработки данных искусственного интеллекта (ИИ) для устройств на границе.

Компания показала несколько живых демонстраций, включая многопотоковую систему управления видео с поддержкой ИИ, персональный компьютер AI Powered PC, использование ИИ в обнаружении угроз и обработке видеоконференций, а также решения в области языкового моделирования и интеллектуального управления городским движением. Компания также пригласила заинтересованные организации встретиться с руководством MemryX и узнать больше о возможностях их ускорителя AI MX3 и партнерской экосистемы.

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Также MemryX приглашает гостей выставки CES посетить их номер в отеле Palazzo и познакомиться с командой компании.