Компания AMD продолжает выпускать новые модели процессоров серии Ryzen 5000 для платформы Socket AM4 и по сей день, а в следующем месяце ожидается выпуск новых процессоров

Компания AMD планирует поддерживать платформу AM5 новыми продуктами до 2025 года и далее. Она продолжает выпускать новые модели процессоров Ryzen 5000 для платформы Socket AM4, а также ожидается выпуск новых процессоров в ближайшем будущем. AMD признает, что долговечность платформы AM4 была одной из причин успеха Ryzen, и они намерены продолжать работать на AM5 до 2025 года и даже после. Платформа Socket AM5 будет поддерживать мощность до 230 Вт и иметь современный интерфейс ввода-вывода, включая интерфейс памяти DDR5 и линии PCIe Gen 5. Первая платформа на Socket AM5 будет основана на микроархитектуре "Zen 4", а "Zen 5" планируется выпустить в 2024 году. Вероятно, клиентская архитектура "Zen 6", которая появится в 2025 году, также будет работать на AM5, учитывая актуальность памяти DDR5 и PCIe Gen 5.