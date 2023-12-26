Sony Interactive Entertainment (SIE) рассказала, что PlayStation 5 (PS5) за три года с момента выпуска в ноябре 2020 года превысила отметку в 50 миллионов проданных единиц

Консоль PlayStation 5 (PS5) достигла отметки в 50 миллионов проданных единиц за три года с момента выпуска в ноябре 2020 года. Благодаря поддержке поклонников PlayStation и инновациям в игровом процессе, PS5 получила мощный импульс развития, включая потоковое воспроизведение игр PS5 для участников программы PlayStation Plus Premium.

Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment выразил благодарность игрокам за поддержку и сообщил, что полный запас консолей PS5 доступен в праздничный сезон. Разработчики полноценно используют передовые технологии PS5, чтобы создавать игры с улучшенной графикой, загрузкой и тактильной обратной связью.

реклама

Пик в ноябре по продажам PlayStation среди покупателей был связан с выходом востребованных игр, таких как Marvel's Spider-Man 2, Baldur's Gate 3 и Alan Wake 2. Более 2500 игр для PS5 и новые аксессуары также доступны для улучшения игрового процесса.