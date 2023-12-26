Команда разработчиков программного обеспечения Intel добавила в свои драйверы Linux с открытым исходным кодом поддержку неанонсированного варианта ИИ-ускорителя Habana "Gaudi2C"

Компания Intel разрабатывает неанонсированный вариант искусственного интеллекта Habana "Gaudi2C" для китайского рынка. Драйверы Linux с открытым исходным кодом добавили поддержку этого нового ускорителя, который предположительно разработан с учетом требований Китая. Создание уменьшенных версий ускорителя позволяет Intel сохранить доходы в условиях запрета на экспорт из США. Intel также продолжает работать над укреплением поддержки моделей Gaudi/Gaudi2 в Linux и отличает свои открытые драйверы от проприетарных драйверов NVIDIA. С достижением стабильности программного пакета SynapseAI некоторые предприятия могут рассматривать ускорители Gaudi как альтернативу от NVIDIA. Ожидается появление Gaudi3 в следующем году, что даст еще большее конкурентное преимущество.