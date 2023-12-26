Недавние нападения на грузовые суда в Красном море повлияли не только на поставки нефти, но и на грузовые суда из Азии в Европу

Серия нападений на грузовые суда в Красном море имеет негативное влияние на поставки товаров в Европу. Крупные перевозчики, такие как CMA CGM, Cosco, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk, MSC, прекратили отправку грузов через этот район. Сейчас проводится скоординированная акция безопасности, чтобы пересылать грузы через пострадавший район в Йемен, однако, это приводит к задержкам в доставке. В настоящее время, некоторые корабли, ожидающие военно-морской эскорт, содержат продукцию тайваньских компаний. В результате намечаются дефициты в компьютерных компонентах и других товарах, которые поставляются через Суэцкий канал. Альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды занимает больше времени и требует дополнительных расходов на топливо, но некоторые судоходные компании предпочитают выбирать его, чтобы избежать нападений. В результате цены на многие товары в Европе могут возрасти.