Компания AAEON представила дополнение к линейке 3,5-дюймовых субкомпактных плат - GENE-EHL7

Компания AAEON выпустила новый одноплатный компьютер GENE-EHL7, который представляет собой энергоэффективную платформу для разработки решений в области интеллектуальной розничной торговли, умных городов и промышленной автоматизации. Плата оснащена процессорами Intel Atom x6000E, Pentium и Celeron, обеспечивающими недорогую, но высокоэффективную обработку данных. Она поддерживает до трех одновременных дисплеев и имеет гибкие интерфейсы дисплея, что делает ее идеальным решением для разработки приложений в точках продаж и киосках. Плата также имеет опциональный модуль TPM 2.0 для повышения уровня безопасности данных. Два порта Gigabit Ethernet и два порта USB 3.2 Gen 2 обеспечивают подключение периферийных устройств, а поддержка модулей Wi-Fi через M.2 E-Key добавляет дополнительные возможности расширения. Плата также поддерживает промышленные протоколы связи и может использоваться в программируемых логических контроллерах. GENE-EHL7 уже доступна для заказа.