Учитывая, что NVIDIA и AMD способны почти удвоить частоту кадров в играх с помощью технологий генерации кадров, таких как DLSS 3 и FSR 3, Intel Graphics не может отставать от них

Документ под названием "ExtraSS Framework Details Intel's Take on Frame Generation" описывает подход Intel к генерации кадров. В отличие от NVIDIA и AMD, которые используют технологии генерации кадров, такие как DLSS 3 и FSR 3, Intel Graphics применяет другой подход. Технология ExtraSS использует экстраполяцию кадров вместо интерполяции. В отличие от интерполяции, где используются прошлые и будущие кадры для угадывания промежуточного кадра, ExtraSS генерирует кадры, основываясь только на прошлых кадрах. Это позволяет устранить задержку, которая наблюдается при использовании интерполяции. Однако, генерация кадров с использованием только прошлых кадров может приводить к артефактам и призракам. Intel намерена решить эту проблему с помощью нового метода искажения и искусственного интеллекта. Такой подход особенно важен для Intel, поскольку компания делает ставку на мощные встроенные графические процессоры (iGPU) в своих процессорах, таких как Core Ultra "Meteor Lake", а ее дискретные графические процессоры (dGPU) Arc "Alchemist" остаются на поколение старше, чем конкуренты на рынке. Intel планирует выпустить дискретные графические процессоры нового поколения "Battlemage" в 2024 году.