Новая серия Prestige 16 AI, оснащенная процессором Intel Core Ultra 9, весит всего 1,5 кг благодаря корпусу из магниевого сплава

Компания MSI анонсировала новую серию ноутбуков Prestige 16 AI, оснащенных процессором Intel Core Ultra 9. Ноутбуки имеют корпус из магниевого сплава и весят всего 1,5 кг, но при этом обладают высокой производительностью и длительным временем работы благодаря батарее емкостью 99,9 Вт-ч с быстрой зарядкой. Особенностью новой серии является интегрированная технология Intel NPU, которая обеспечивает эффективные вычисления на CPU/GPU и повышает энергоэффективность. Новая модель также оснащена движком MSI AI Engine, который автоматически настраивает аппаратные параметры в зависимости от сценария использования, определенного искусственным интеллектом. Помимо этого, ноутбук сертифицирован платформой Intel Evo и NVIDIA Studio, обеспечивая высокую производительность и совместимость с творческими приложениями. Новинка также обладает OLED-дисплеем, новым Wi-Fi 7 и перестановкой портов ввода-вывода. В дополнение к Prestige 16 AI, также представлена модель Prestige 13 AI Evo, которая весит всего 990 г и имеет батарею емкостью 75 Вт-ч.