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Компания MSI анонсировала новую серию ноутбуков Prestige 16 AI, оснащенных процессором Intel Core Ultra 9. Ноутбуки имеют корпус из магниевого сплава и весят всего 1,5 кг, но при этом обладают высокой производительностью и длительным временем работы благодаря батарее емкостью 99,9 Вт-ч с быстрой зарядкой. Особенностью новой серии является интегрированная технология Intel NPU, которая обеспечивает эффективные вычисления на CPU/GPU и повышает энергоэффективность. Новая модель также оснащена движком MSI AI Engine, который автоматически настраивает аппаратные параметры в зависимости от сценария использования, определенного искусственным интеллектом. Помимо этого, ноутбук сертифицирован платформой Intel Evo и NVIDIA Studio, обеспечивая высокую производительность и совместимость с творческими приложениями. Новинка также обладает OLED-дисплеем, новым Wi-Fi 7 и перестановкой портов ввода-вывода. В дополнение к Prestige 16 AI, также представлена модель Prestige 13 AI Evo, которая весит всего 990 г и имеет батарею емкостью 75 Вт-ч.