Компания CHIEFTEC объявила о выпуске нового семейства игровых корпусов E-ATX серии APEX - серии, которая начинается с APEX с A-RGB-стеклом и APEX AIR с сетчатым воздушным потоком.

Компания CHIEFTEC выпустила новую серию игровых корпусов E-ATX под названием APEX, включающую модели APEX с A-RGB-стеклом и APEX AIR с сетчатым воздушным потоком. Оба корпуса имеют элегантный дизайн, а APEX оснащен стеклянной панелью и ARGB-вентиляторами для настройки освещения. Оба корпуса имеют одну и ту же базовую конструкцию и поддерживают до 11 вентиляторов, радиаторы до 360 мм (верхний) и 420 мм (передний), а также high-end графические карты до 400 мм длиной и кулеры процессоров до 175 мм в высоту. Корпус APEX AIR, с полностью сетчатой передней панелью, обеспечивает идеальный воздушный поток и хорошее охлаждение для игровых систем. Он оснащен тремя предустановленными 140-мм вентиляторами, что обеспечивает эффективное охлаждение при минимальном уровне шума. APEX AIR также отличается отсутствием RGB-элементов, что делает его идеальным для более сдержанных сборок.