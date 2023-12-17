Соединенные Штаты смягчают ограничения на продажу чипов искусственного интеллекта в Китай для крупного производителя графических процессоров NVIDIA

Соединенные Штаты смягчают ограничения на продажу чипов искусственного интеллекта в Китай для крупного производителя графических процессоров NVIDIA. По-прежнему ограничивая экспорт передовых чипов, которые считаются стратегически опасными, министр торговли Джина Раймондо (Gina Raimondo) на этой неделе пояснила, что NVIDIA может поставлять некоторые процессоры искусственного интеллекта китайским коммерческим компаниям. Ранее Раймондо резко критиковала NVIDIA за попытку обойти правила продажи мощных графических процессоров за границу. Ее комментарии последовали за слухами о том, что NVIDIA изменила дизайн чипов, чтобы обойти недавно введенный экспортный контроль. Однако после переговоров между Раймондо и генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом Министерство торговли заявило, что NVIDIA и другим американским компаниям будет разрешено экспортировать чипы искусственного интеллекта в Китай для общего коммерческого использования. Экспорт самых высокотехнологичных графических процессоров, которые могут позволить Китаю обучать продвинутые модели ИИ, не уступающие американским разработкам, по-прежнему запрещен.

Раймондо сказал, что NVIDIA будет сотрудничать с США, чтобы соответствовать правилам экспорта. Хуанг подтвердил приверженность компании соблюдению правил. Это разъяснение может ослабить давление на NVIDIA, поскольку на Китай приходится до 25% ее доходов. Несмотря на оптимизм по поводу недавних китайских разрешений на создание совместных предприятий в США, Раймондо отметила, что контроль над технологиями, являющимися неотъемлемой частью национальной безопасности, все еще вызывает разочарование. Тонкая рекалибровка ограничений иллюстрирует баланс, который администрация должна найти между экономическими интересами и интересами безопасности. Будучи одним из первых крупных американских экспортеров технологий, пострадавших от ужесточения ограничений, NVIDIA все еще может частично поставлять чипы на ценный китайский рынок, что указывает на избирательный подход регулирующих органов в будущем.