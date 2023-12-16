Компания Jonsbo представила, возможно, самый "компактный" процессорный кулер в дизайне D-type (dual fin-stack).

Компания Jonsbo представила новый процессорный кулер CR-1400 DV2, который является одним из самых компактных в своем классе. Кулер имеет высоту всего 136 мм и оснащен двумя 92-мм вентиляторами, которые вентилируют два алюминиевых ребра. Кулер также имеет шесть медных тепловых трубок и контактирует непосредственно с процессором. Вентиляторы работают на скорости от 800 до 2500 оборотов в минуту и производят от 11,95 до 38,2 CFM воздушного потока. Кулер поставляется с подсветкой ARGB и доступен в черном и белом цветах. Он совместим с различными типами процессорных сокетов, включая LGA1700, AM5, LGA1200 и AM4. Компания не сообщила о ценах на продукт.