Компания Thermaltake представила комплект памяти ToughRAM RC DDR5 в первом парном варианте (24 ГБ из 48 ГБ)

Компания Thermaltake представила комплект памяти ToughRAM RC DDR5 в первом парном варианте (24 ГБ из 48 ГБ). Модель под номером RA50D524GX2-5600C46A имеет емкость 48 ГБ (2x 24 ГБ) и поддерживает профили Intel XMP и AMD EXPO для частоты DDR5-5600 с таймингами 46-46-46-90 при напряжении 1,1 В. Модули лишены RGB-подсветки, но поставляются с подготовкой к жидкостному охлаждению Floe RC для памяти; или с комплектом RGB-подсветки. Thermaltake предоставляет на них пожизненную гарантию. Мы ожидаем, что уличная цена составит 150 долларов.