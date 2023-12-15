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ddr22
Microsoft установила дату окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года
Microsoft заявила, что самая популярная в мире операционная система для ПК, Windows 10, получит статус EOS (end of support) 14 октября 2025 года

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Microsoft заявила, что самая популярная в мире операционная система для ПК, Windows 10, получит статус EOS (end of support) 14 октября 2025 года. С этой даты компания больше не будет регулярно выпускать обновления безопасности для ОС, или так называемые обновления "патч-вторник" для Windows 10. Это сообщение касается только клиентских редакций Windows 10, но не Windows 10 Enterprise LTSC (long-term servicing channel), или специальных редакций Windows 10 для крупных организаций и государственных учреждений. Организации на клиентских редакциях, таких как Windows 10 Pro, могут воспользоваться программой ESU (расширенное обновление безопасности), которая даст им доступ к критическим обновлениям безопасности, но без новых функций ОС или программного обеспечения. Пользуясь случаем, Microsoft призвала тех, кто работает на Windows 10, перейти на новейшую операционную систему Windows 11. Компания планирует выпустить следующее поколение Windows 12 в 2024 году.

#microsoft
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Ты про этих? Так они повторно пришли.
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