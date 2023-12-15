Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) намекнула на возможность привлечения NVIDIA третьего партнера по производству полупроводников

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), отвечая на вопрос в сессии вопросов и ответов на недавней конференции UBS Global Technology Conference, намекнула на возможность привлечения NVIDIA третьего партнера по производству полупроводников, помимо TSMC и Samsung, причем подразумевается Intel Foundry Services (IFS). "Мы бы хотели иметь третьего. И для этого нужно проработать вопрос о том, что их интересует в плане услуг. Не забывайте, что есть и другие, которые могут прийти в США. TSMC в США тоже может быть вариантом для нас. Не обязательно другой, но опять же с точки зрения другого региона. Ничто не мешает нам потенциально добавить еще одно литейное производство".

В настоящее время NVIDIA поставляет свои чипы в TSMC и Samsung. Тайваньская фабрика используется для новейших GPU "Ada" и процессоров искусственного интеллекта "Hopper", а Samsung - для GPU старшего поколения "Ampere". Добавление IFS в качестве третьего партнера по литейному производству может повысить устойчивость цепочки поставок компании в условиях неопределенной геополитической обстановки, учитывая, что фабрики IFS в основном расположены в США и ЕС.