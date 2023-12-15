Framework Laptop 16 представляет собой модульный ноутбук, и для его работы были разработаны два сложных разъема.

Framework Laptop 16 представляет собой модульный ноутбук, и для его работы были разработаны два сложных разъема. Первый разъем, разъем входного модуля, используется для подключения модулей ввода и модуля тачпада. Он должен быть прочным, чтобы выдерживать множество циклов подключения и отключения, а также тонким, чтобы поместиться в ограниченное пространство. Вначале использовался пружинный коннектор, но он оказался не надежным, поэтому было создано индивидуальное решение на основе штырей пого. Они очень прочные и рассчитаны на 10 000 циклов. Второй разъем, интерпозер отсека расширения, используется для подключения модулей отсека расширения, включая дискретные графические процессоры. Он поддерживает сложные спецификации, такие как PCIe 4.0 и высокий уровень ампеража. Вначале использовался готовый разъем, но он был ненадежным, поэтому была создана собственная версия, которая надежна при многократном использовании. Оба разъема были разработаны с учетом сложности и функциональных требований, чтобы обеспечить модульность и легкость обслуживания в Framework Laptop 16.