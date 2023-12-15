Компания Acer объявила о выпуске нового игрового ноутбука Nitro V 16 (ANV16-41), предназначенного для казуальных игроков, которым требуется сбалансированное устройство с современными функциями и не только.

Компания Acer выпустила игровой ноутбук Nitro V 16 на новых процессорах AMD Ryzen серии 8040. Ноутбук предназначен для казуальных игроков и оснащен процессорами AMD Ryzen 7 8845HS и графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop. Он обеспечивает высокую производительность и эффективность благодаря архитектуре ядра Zen 4 и технологии DLSS 3.5. Nitro V 16 также имеет большой объем оперативной памяти, твердотельный накопитель и инновационную систему охлаждения. Устройство обладает 16-дюймовым дисплеем с высокой частотой обновления и минимальным размытием. Оно также оснащено функциями поддержки искусственного интеллекта, включая веб-камеру с функцией шумоподавления и микрофонами. Nitro V 16 предлагает различные порты подключения и совместимость с Wi-Fi 6E. Ноутбук будет доступен в Северной Америке с марта 2024 года по цене от 999,99 долларов США и в регионе EMEA с апреля 2024 года по цене от 1199 евро.