Компания BIOSTAR представила новую материнскую плату H510MHP-E 3.0, которая совместима с процессорами Intel Core 10/11-го поколения. Плата обладает высокой производительностью для офисных задач, поддержкой HDMI для домашних развлечений и удобным управлением данными для системных интеграторов. Она также обеспечивает высокую производительность HTPC в праздничный сезон. Плата поддерживает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколений, оснащена мощным набором характеристик, включая поддержку двухканальной памяти DDR4 и слота PCIe 3.0 M.2 для SSD-накопителей. Поддержка USB 3.2 Gen 1 расширяет возможности подключения, а задняя панель ввода/вывода предлагает широкий выбор портов и интерфейсов. Есть возможность подключения внешних дисплеев через порты HDMI и VGA и передачи данных через порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0. Порт LAN обеспечивает сетевые возможности, а три аудиоразъема поддержку звука высокой четкости. Кроме того, есть порт для подключения антенны WiFi. Материнская плата H510MHP-E 3.0 является надежным и прочным решением для различных вычислительных задач.