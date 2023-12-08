Генеративный искусственный интеллект (GenAI) - самый многообещающий ускоритель инноваций десятилетия

Dell Technologies и AMD объединяют усилия для представления новой экосистемы генеративного искусственного интеллекта (GenAI). Большинство руководителей IT-подразделений оценивают потенциал GenAI для повышения производительности, оптимизации процессов и снижения затрат. Dell PowerEdge XE9680 будет поддерживать ускоритель AMD Instinct MI300X, что предоставит предприятиям больше возможностей для работы с искусственным интеллектом. PowerEdge XE9680 с MI300X предлагает высокопроизводительные возможности для работы с большими языковыми моделями, а также способствует демократизации доступа к GenAI. Dell также представляет новый дизайн Dell Validated Design для GenAI с поддержкой AMD ROCm powered AI frameworks, который расширяет портфель решений Dell GenAI и упрощает внедрение надежных платформ GenAI. PowerEdge XE9680 оснащен программным обеспечением Dell Open Manage Enterprise и CloudIQ для удобства развертывания инфраструктуры GenAI и безопасности. Dell PowerEdge XE9680 использует платформу AMD Instinct Platform и расширяет возможности распределенного обучения и работы GenAI с помощью глобального соединения памяти. Продукты Dell PowerEdge XE9680 с AMD Instinct MI300X и Dell Validated Design для GenAI с AMD будут доступны в первой половине 2024 года.