Исследование TrendForce указывает на динамичный третий квартал для мировой полупроводниковой промышленности

Исследование TrendForce указывает на динамичный третий квартал для микроэлектронной промышленности, с ростом заказов на компоненты для смартфонов и ноутбуков. Этот рост связан с выпуском новых моделей iPhone и устройств на базе Android. Крупнейшие мировые компании такие как TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC, и IFS, все ожидают продолжение роста в следующем квартале. Техпроцесс 3 нм компании TSMC стал значительной частью их доходов, занимая 58% рынка в третьем квартале. Выручка TSMC выросла на 10,2%, составив 17,25 млрд долларов США, благодаря высокому спросу на ПК и компоненты для смартфонов.

Samsung Foundry также продемонстрировала уверенный рост, с доходом в 3,69 млрд долларов США, увеличившемся на 14,1% по сравнению с предыдущим кварталом. GlobalFoundries показала стабильные показатели, с доходом около 1,85 млрд долларов США, преимущественно за счет заказов от домашнего и промышленного Интернета вещей (IoT) и аэрокосмического и оборонного секторов.

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UMC также выиграла от срочных заказов, компенсируя корректировки в заказах на автомобили. Выручка UMC незначительно снизилась на 1,7% до 1,8 млрд долларов США, однако доходы от продаж продукции 28/22 нм выросли почти на 10%. SMIC выиграла от сезонного спроса и заказов на компоненты для смартфонов, при этом доля выручки от американских клиентов снизилась до 12,9%.

IFS дебютировала в рейтинге с наибольшим ростом выручки в третьем квартале, с ростом выручки на 34,1% до примерно 311 млн долларов США. Другие компании, такие как HuaHong Group и HHGrace, отметили снижение выручки, а компании Tower Semiconductor и PSMC также испытали некоторое снижение доходов.

В целом, промышленность продолжает показывать положительный рост, особенно в секторе смартфонов и ноутбуков. В предстоящем квартале ожидается дальнейший рост, подкрепленный праздничным спросом и заказами на новые модели. Такие технологии как 3 нм процесс компании TSMC играют важную роль в доходности компаний и дальнейшем развитии отрасли.