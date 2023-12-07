Acer объявила о своей приверженности принципам углеродной нейтральности для линейки ноутбуков Aspire Vero

Компания Acer объявила о своем стремлении достичь углеродной нейтральности для своей линейки ноутбуков Aspire Vero. Новая модель Aspire Vero 16 (AV16-51P) будет выпущена с учетом различных мер по минимизации углеродного следа на каждом этапе жизненного цикла устройства. Компания планирует использовать высококачественные углеродные кредиты для достижения углеродной нейтральности. Acer также присоединилась к инициативе RE100, обязавшись достичь 100% возобновляемого электричества к 2035 году, и установила цель устранить выбросы к 2050 году. В серии Aspire Vero были предприняты шаги для минимизации углеродного следа на протяжении всего жизненного цикла. Материалы, компоненты, упаковка, доставка и использование устройств были оптимизированы с целью снижения выбросов и повышения энергоэффективности. Acer также предлагает программное обеспечение AcerSense для оптимизации энергоэффективности батареи. Сначала новая модель Aspire Vero будет представлена в январе в Лас-Вегасе, а после реализации всех мероприятий Acer планирует вывести на пенсию высококачественные углеродные кредиты для достижения углеродной нейтральности.