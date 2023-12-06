Студия явно пойдёт по пути предыдущих частей и в будущем игроки получат вероятное сюжетное расширение

Mortal Kombat 1 - последняя игра от студии файтингов NetherRealm. Как и предыдущие игры серии Mortal Kombat, MK1 получит крупное расширение, не слишком похожее на DLC Aftermath для MK11 - с новым сюжетным контентом и многим другим. Однако это еще не все, поскольку создатель MK Эд Бун также сообщил, что "после этого нас ждет большой сюрприз".

На бразильской конвенции CCXP23 создатель Mortal Kombat Эд Бун рассказал о текущем состоянии MK1, а также о будущем игры. Как сообщает пользователь Twitter 'WesleyLPBR', Бун сказал о MK1 следующее:

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"Как и в случае с MK11, мы собираемся выпустить вторую часть с большим сюжетом, а после этого нас ждет большой сюрприз".

Как уже говорилось, MK11 Aftermath - это крупное расширение для файтинга, вышедшего на последнем поколении, которое принесло с собой целый ряд улучшений и нового контента, включая, но не ограничиваясь этим:

Продолжение истории MK11

3 новых играбельных персонажа

3 новых скин-пака для персонажей

Эксклюзивный скин Джонни Кейджа

Возможно, еще более интересным является сообщение о том, что NetherRealm запланировала "большой сюрприз" после выхода расширения MK1. Вполне возможно, что это будет совершенно новая игра, но пока для этого еще слишком рано, поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем мы увидим еще больше контента для Mortal Kombat 1.