Кухня разработок EarFun остается горячей. Выпустив свои первые IEM и портативный USB-C ЦАП только в прошлом месяце, награжденный аудиобренд выпустит следующий скачок поколения из своей текущей линейки - Free Pro 3.

Компания EarFun выпустила наушники Free Pro 3, которые являются первыми в мире наушниками, сочетающими звук Snapdragon и Hi-Res ANC. Новые наушники обладают рядом передовых технологий, включая сертификаты звука Snapdragon и Hi-Res, SoC QCC3072 от Qualcomm, Bluetooth v5.3 и технологию aptX Adaptive. Они также оснащены технологией EarFun QuietSmart 2.0 для активного шумоподавления до 43 дБ и 6-микрофонным шумоподавителем cVc. Free Pro 3 имеют длительное время автономной работы до 33 часов, сертификацию IPX5, беспроводную зарядку и возможность многоточечного подключения. Наушники также предлагают настраиваемое аудиоприложение EarFun для полной настройки звука. Они имеют сертификации Qualcomm Snapdragon Sound Certification и Hi-Res certification для высокого качества беспроводного звука и подключения. Кроме того, улучшенная эргономика и технология активного шумоподавления позволяют снизить уровень шума на 43 дБ. Наушники совместимы с приложением EarFun Audio, и доступен также режим Game Mode с низкой задержкой. Цена на EarFun Free Pro 3 составляет 79,99 долларов США.