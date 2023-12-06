MONTECH представил новые модели корпусов KING 95 и KING 95 PRO
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MONTECH представил новые модели корпусов KING 95 и KING 95 PRO. В основе конструкции KING 95 лежит прочный стальной каркас и 4-миллиметровое изогнутое закаленное стекло, которое обеспечивает широкий панорамный обзор и прочность. Корпус предлагается в черном, белом, красном и синем цветах.
Одной из ключевых особенностей серии KING 95 является возможность эффективного охлаждения компонентов. В корпусе используется запатентованный регулируемый кронштейн вентилятора, который позволяет поворачивать вентилятор вперед для оптимальной поддержки охлаждения. Также имеется сменная сетчатая передняя панель, улучшающая воздушный поток, а верхняя и боковые панели легко снимаются и имеют встроенные пылевые фильтры. KING 95 может поддерживать до 11 вентиляторов, что гарантирует эффективное охлаждение.
Корпус KING 95 обладает стильным и эргономичным дизайном. Он оснащен изогнутым закаленным стеклом толщиной 4 мм, которое предлагает безупречный обзор. Внутри корпуса есть система прокладки кабелей, которая обеспечивает чистоту интерьера. Световая полоса ARGB добавляет динамики и позволяет настраивать освещение.
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Корпус KING 95 совместим с различными аппаратными средствами и компонентами. Он поддерживает материнские платы формата Mini-ITX до ATX, радиаторы диаметром до 360 мм и охлаждающие башни для процессора высотой до 175 мм. Корпус также обладает достаточным пространством для крупных графических процессоров длиной до 420 мм. В отношении емкости для хранения данных KING 95 предлагает различные возможности, включая слоты для 5 x 3,5" HDD + 3 x 2,5" SSD или 8 x 2,5" SSD.
Версия KING 95 PRO оснащена шестью предустановленными вентиляторами ARGB PWM, включая четыре вентилятора диаметром 120 мм и два вентилятора диаметром 140 мм. Корпус KING 95 PRO подходит для тех, кто ищет еще больше мощности охлаждения.
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