Logitech G, бренд Logitech, представил новую беспроводную игровую гарнитуру и базовую станцию Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED

Logitech G, бренд Logitech, представил новую беспроводную игровую гарнитуру и базовую станцию Logitech G ASTRO A50 X LIGHTSPEED - пятое поколение консольной игровой гарнитуры серии ASTRO A50. Гарнитура создана для обеспечения комфорта игроков и оснащена революционными инновациями в области звука и подключения.

Одна из основных нововведений - технология PLAYSYNC, которая позволяет легко подключаться и переключаться между консолями Xbox, PS5 и ПК. Это революционизирует игровой процесс и позволяет игрокам выбирать игровую платформу по своему усмотрению.

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Гарнитура A50 X также имеет высокопроизводительный аудиодрайвер PRO-G GRAPHENE, который обеспечивает превосходное звучание благодаря графеновой мембране. Графен - материал нового поколения, который обеспечивает чистоту, детализацию и точность звука, что позволяет игрокам лучше идентифицировать звуковые объекты и определять их местоположение в игре.

Гарнитура A50 X разработана для работы с высокопроизводительными игровыми консолями, использующими HDMI 2.1 и USB-C интерфейсы. Она обеспечивает высокую производительность и видео с минимальной задержкой благодаря передаче несжатого звука с точностью до 24 бит.

Беспроводная технология LIGHTSPEED от Logitech G обеспечивает качество звука, надежное подключение и экономию энергии. Базовая станция также имеет Bluetooth для одновременного подключения с чатом Discord или прослушивания музыки во время игры.

Гарнитура A50 X сочетает в себе комфорт, качество звука, возможности подключения и стильный дизайн. Она является идеальным решением для мультиплатформенных игроков, которым важны высокий уровень аудио- и визуальной достоверности. Базовая станция и беспроводная гарнитура обеспечивают отличную производительность и работают с игровыми консолями и телевизорами 4K UHD, использующими HDMI 2.1.