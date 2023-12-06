Оба монитора имеют диагональ 34 дюйма (86 см) и оснащены изогнутой VA-панелью 1500R с разрешением WQHD (3440x1440) и соотношением сторон 21:9. Модель CU34G2XE/BK имеет частоту обновления 144 Гц и поддержку HDR10, а CU34G2XP/BK обладает временем отклика до 1 мс GtG и частотой обновления 180 Гц, а также сертификацией VESA DisplayHDR 400. Оба монитора обеспечивают плавный игровой процесс, яркие цвета и глубокие контрасты.

Монитор CU34G2XE/BK обладает простой, но прочной подставкой с регулировкой угла наклона и поддержкой крепления VESA 100 для дополнительной гибкости. Он также поддерживает HDR10, что усиливает яркость и погружение в игры, и имеет порты DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0 для подключения различных источников.

Монитор CU34G2XP/BK обеспечивает еще более плавный игровой процесс благодаря повышенной частоте обновления 180 Гц и возможности овердрайва пикселей для времени отклика до 1 мс GtG. Он также сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, что обеспечивает глубокие контрасты и яркое изображение. Модель имеет 99% покрытие цветового пространства sRGB, что делает ее универсальным выбором для игр, создания контента и других задач. Она также поддерживает четыре порта (2 х DisplayPort 1.4 и 2 х HDMI 2.0) и обладает эргономичной подставкой с регулировками высоты, наклона и поворота.

Обе модели мониторов поддерживают технологию Adaptive-Sync для отсутствия слез и имеют низкий уровень задержки ввода. Они также поддерживают программное обеспечение G-Menu для управления экранным меню и обладают функциями Flicker-Free, Low Blue Mode и Shadow Control для защиты глаз и удобства использования. Модели также поддерживают режимы "картинка в картинке" и "картинка за картинкой" для одновременного отображения двух источников.

В целом, мониторы CU34G2XE/BK и CU34G2XP/BK от AGON by AOC предлагают игрокам выдающуюся стоимость и высокую производительность, обеспечивая панорамный игровой мир, плавные движения и яркую графику. Они представляют собой отличный выбор для поклонников ультрашироких мониторов и требовательных геймеров, которые ценят качество и комфорт.

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