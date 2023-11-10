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ddr22
Valve обновила Steam Deck с OLED-дисплеем и обновленными внутренними компонентами
Компания Valve представила обновлённую портативную игровую консоль Steam Deck

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Компания Valve обновила версию Steam Deck, главной особенностью которой стал новый 7,4-дюймовый OLED-дисплей. Это всего на 0,4 дюйма больше, чем ЖК-дисплей оригинальной версии Steam Deck, и он сохранил прежнее разрешение 1280 x 800.

Однако все остальное, связанное с дисплеем, было улучшено, и частота обновления теперь составляет 90 Гц, а не 60 Гц. Кроме того, дисплей стал намного ярче: яркость SDR составляет 600 нит, а HDR - 1000 нит.

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Valve также заявила о 110-процентном цветовом охвате P3, контрастности один миллион к одному и времени отклика менее 0,1 мс. Кроме того, Valve добавила так называемое "высокопроизводительное сенсорное управление", которое, как утверждается, улучшает отзывчивость дисплея.

Улучшен не только дисплей, Valve перешла на 6 нм SoC на базе AMD Zen 2, которая, похоже, позволяет GPU работать на частоте 1,6 ГГц в любое время, поскольку Valve больше не указывает диапазон частот для GPU. Однако энергопотребление осталось прежним - от 4 до 15 Вт.В паре с новой SoC работает более быстрая память LPDDR5 со скоростью 6400 МТ/с по сравнению с 5500 МТ/с, что должно обеспечить небольшой прирост игровой производительности. В комплект поставки также входит улучшенное решение для охлаждения, что, вероятно, также является причиной более стабильных тактовых частот GPU. Ушли в прошлое SKU начального уровня, и OLED-версия Steam Deck поставляется только с 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. 

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#valve
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