Компания The Pokémon Company во время презентации Pokémon Day анонсировала дополнение для своего ролевого хита Pokémon Scarlet и Violet.

Еще в феврале во время стрима Pokemon Presents компания Game Freak официально представила два грядущих дополнения для Pokemon Scarlet и Violet. Несколько месяцев мы не получали никаких обновлений, но в сентябре вышла первая часть дополнения Hidden Treasure, и теперь, похоже, сага о Скарлет/Виолет завершается выходом второй части в декабре.

Сегодня компания The Pokemon Company подтвердила, что дополнение The Hidden Treasure of Area Zero Part 2: The Indigo Disk выйдет 14 декабря. В этом DLC игроки попадут в Blueberry Academy, продвинутую школу посреди океана. Там игроков ждут новые открытые локации и сражения с множеством тренеров-соперников.

The Hidden Treasure of Area Zero Part 1: The Teal Mask вышла на Switch в сентябре, но не вызвала большого шума, хотя в том же месяце состоялись такие грандиозные релизы, как Baldur's Gate 3 и Starfield. Возможно, теперь, когда вторая часть выходит в более спокойное время года, мы увидим немного больше новостей.

С выходом этого дополнения Game Freak перейдет от ало-фиолетовой эпохи к новому поколению игр про покемонов, которое мы, несомненно, увидим в 2024 году.