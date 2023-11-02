ROG Ally получил несколько обновлений, которые привносят в устройство множество улучшений. Помимо многочисленных исправлений ошибок, обновление включает поддержку новой функции HYPR-RX от AMD, которая значительно повышает производительность и снижает задержки благодаря совместной работе технологий Super Resolution, Anti-Lag и Boost. Кроме того, добавлена возможность выбора разрешения экрана 1600×900.

Для дальнейшего повышения производительности устройства несколько дней назад была выпущена новая версия BIOS 331, улучшающая общую стабильность системы. Затем был выпущен новый драйвер iGPU, в котором появилась поддержка HYPR-RX, исправлены некоторые ошибки и добавлена новая опция разрешения.

Кроме того было выпущено обновление MCU, исправляющее ошибку, из-за которой система переключалась между режимами геймпада и рабочего стола, а также обновление плагина Aura для приведения регулировки яркости RGB в соответствие с последним обновлением MCU. Полный список изменений последних обновлений приведен ниже:

BIOS 331 от 24 октября через приложение MyASUS

Улучшения: Оптимизирована общая стабильность системы.

Драйвер iGPU v31.0.22017.3004 от 22.10.23 через MyASUS.

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Новые возможности: Добавлена поддержка AMD HYPR-RX.

Улучшение: Добавлена поддержка разрешения экрана 1600×900

Исправление: Исправлена ошибка, из-за которой не запускался EA SPORTS FC™ 24

Исправление: Исправлена ошибка, из-за которой не запускалась Resident Evil Village

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