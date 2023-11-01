Microsoft он начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox и другие аксессуары, которые не производятся Microsoft или аккредитованным партнером Microsoft.

Похоже, что Microsoft скоро начнет блокировать «несанкционированные» контроллеры и аксессуары Xbox. До сих пор вы могли выпустить сторонний контроллер или периферийное устройство и подключить его через USB. Однако пользователи начали замечать новое сообщение об ошибке «Подключенный аксессуар не авторизован».

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Несколько пользователей Resetera увидели новое сообщение об ошибке, в котором также содержится примечание о том, что неавторизованные аксессуары будут заблокированы и непригодны для использования на консолях Xbox через две недели, что дает клиентам возможность получить замену, прежде чем они не смогут играть.

Это означает, что в будущем все периферийные устройства сторонних производителей должны будут пройти программу сертификации Xbox для официально лицензированных продуктов. Неясно, повлияет ли это изменение на устройства, подменяющие контроллер, такие как XIM или Chronus, которые также используются для включения читов в консольных играх.

Одной из областей, где это может оказать заметное влияние, являются файтинги. Максимилиан Дуд, один из крупнейших YouTube-блогеров по файтингам, предупредил, что это нанесет ущерб сцене файтингов и приведет к тому, что местные турниры будут вынуждены отказаться от Xbox из-за поддержки конвертеров аркадных флешек.

Неясно, насколько легко третьим лицам будет получить официальный знак одобрения периферийных устройств для Xbox, но мы надеемся, что компаниям будет легко выпускать полезные периферийные устройства, одновременно усложняя работу с продуктами, допускающими мошенничество.

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В заявлении для WindowsCentral представитель Microsoft подтвердил появление этого нового сообщения об ошибке и изменение политики, но не уточнил типы периферийных устройств, которые компания намерена ограничить.