Появились реальные тесты Snapdragon X Elite

На прошлой неделе Qualcomm официально объявила о своем новом 12-ядерном процессоре для ПК Snapdragon X Elite, который планируется выпустить в продажу в 2024 году. Теперь, всего неделю спустя, Qualcomm выпустила первые тесты, сравнивая этот чип с конкурирующими процессорами Intel и AMD для ноутбуков.

Qualcomm использовала два своих ноутбука эталонного дизайна для тестирования Snapdragon X Elite: один с TDP 80 Вт, а другой с TDP 23 Вт, чтобы мы могли оценить производительность при высоких и низких настройках энергопотребления.

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В тесте Geekbench v6.2 ST процессор Oryon в Snapdragon Elite X сумел опередить Core i9-13980HX с 3227 до 3192 баллов. Однако чип Snapdragon также потребляет меньше энергии.

По сравнению с Apple M2, еще одним процессором для ноутбуков на базе Arm, Snapdragon Elite X набрал 2940 баллов в режиме 80 Вт и 2780 баллов в режиме 23 Вт. Обе эти оценки выше, чем у M2, который в том же тесте Geekbench набрал 2658 баллов. В многопоточном тесте Snapdragon 80 Вт набирает 15 130 баллов, опередив Core i7-13800H с 14 343 очками. В режиме 23 Вт Snapdragon набирает 14 000 баллов против 12 181 балла у Ryzen 9 7940HS и 10 088 у Apple M2.

В Cinebench 2024 Snapdragon X Elite набирает 132 балла в тесте ST и 1220 баллов в тесте MT в режиме 80 Вт. В режиме 23 Вт он набирает в тех же тестах 122 и 950 баллов. В тесте ST он превосходит Core i7-13800H и Ryzen 9 7940HS с 115 и 109 баллами соответственно.

Что касается производительности графического процессора, Snapdragon X Elite набирает 44,5 кадров в секунду в тесте Wildlife Extreme при TDP 80 Вт и 38,5 кадров в секунду при TDP 23 Вт. Встроенный графический процессор Adreno превосходит Ryzen 9 7940HS и Core i7-13800H со скоростью 28,9 и 26,6 кадров в секунду.

Конечно, все эти тесты проводятся в Linux, поэтому в среде Windows все может работать по-другому. Нам придется подождать до следующего года, чтобы увидеть более полный набор тестов, а также первые независимые тесты.