Мировые продажи серии Resident Evil превысили 150 млн. копий по всему миру, объявил издатель Capcom

Серия Resident Evil на сегодняшний день является крупнейшей у Capcom: почти 30-летняя франшиза продолжает регулярно выпускать новые игры с большой помпой и коммерческим успехом. В рамках последнего финансового отчета издателя Capcom сообщила, что общий объем продаж франшизы Resident Evil превысил 150 миллионов проданных копий.

Capcom недавно опубликовала свои финансовые результаты за второй квартал 2023 финансового года, сообщив, что долгожданный Resident Evil 4 Remake был продан тиражом 5,45 миллиона копий с момента его запуска 24 марта. Это помогло увеличить общий объем продаж франшизы Resident Evil до более чем 150 миллионов, что еще больше укрепило ее статус самой продаваемой серии в репертуаре Capcom (на втором месте Monster Hunter с общим количеством проданных копий почти 100 миллионов).

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Кроме того, другой крупный релиз Capcom в этом году — Street Fighter 6 — показал хорошие результаты: с момента его выпуска в июне было продано всего лишь 2,5 миллиона копий. Учитывая тот факт, что издатель надеется продать 10 миллионов копий за весь жизненный цикл SF6, эти первые цифры продаж представляют собой хороший старт для файтинга.

Оригинальный Resident Evil 4 был продан тиражом в 12,3 миллиона копий во всех своих многочисленных выпусках и переизданиях, и, хотя у ремейка еще есть много возможностей достичь аналогичных цифр, недавно выпущенный DLC Separate Ways и предстоящее обновление PSVR2, вероятно, будут успешными. Будет интересно посмотреть, сколько времени понадобится RE4 Remake, чтобы превзойти оригинал.