Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22 За пост начислено вознаграждение
Фото AMD Phoenix 2 появилось в сети
Информатор HXL поделился фотографией предполагаемого кристалла мобильного гибридного процессора AMD Phoenix 2

реклама

Когда речь заходила о чипе Phoenix 2 от AMD, производитель держался в тени. Без помощи фотографий и информации от энтузиастов, ищущих подробности о чипе, казалось, что AMD так и не выпустила его. Однако медленно, но верно мы узнаем о нем все больше и больше, и, судя по недавно опубликованному снимку кристалла, у нас есть подтверждение того, что этот чип использует гибридную архитектуру.

На снимке, опубликованном QQ (HXL), изображен предположительно процессор Phoenix 2 (Ryzen Z1) с двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c. В отличие от гибридных конструкций Intel с ядрами Cove/Mont, архитектура ядер процессоров AMD ZenC по-прежнему допускает гиперпоточность (SMT), что означает, что эта матрица относится к 6-ядерному гибридному процессору с 12 потоками.

реклама

На снимке процессора Phoenix 2 хорошо видны большой кэш L3 (в центре левой стороны, зеленые структуры), два высокопроизводительных ядра Zen 4 (под кэшем L3), четыре меньших ядра Zen 4c (три над L3, одно справа от ядер Zen 2) и большой iGPU (с правой стороны). Кроме того, на верхней части чипа расположено множество портов DDR5/LPDDR5 PHY, а также PCIe, USB и другие физические разъемы на нижней, левой и правой сторонах APU.

После того как был опубликован снимок ядра, технический энтузиаст Дэвид Хуанг (Tom's Hardware) поделился своим обзором Ryzen Z1, процессора на базе чипа Phoenix 2. Рецензент также поделился таблицей с более подробными сведениями о Z1. В ней говорится, что чип оснащен двумя ядрами Zen 4, которые могут работать на частоте до 4,9 ГГц, а четыре ядра Zen 4c ограничены частотой 3,5 ГГц. Кроме того, чип имеет 16 МБ кэш-памяти L3 (4 МБ на ядро Zen 4 и 2 МБ на ядро Zen 4c) и 4-CU iGPU на базе RDNA 3, работающий на частоте до 2,8 ГГц.

Хуанг протестировал Ryzen Z1 на портативном ПК, но не раскрыл его модель. Система на базе Ryzen Z1 была оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500. Процессор тестировался в режимах энергопотребления 15 и 30 Вт. Мобильный ПК Ryzen Z1 сравнивался с HP Elitebook 835 G10 на базе восьмиядерного процессора Ryzen 7 7840U, который может разгоняться до 5,1 ГГц, и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400. Фиксированное значение SPL (устойчивое ограничение мощности) у HP Elitebook 835 G10 составило 25 Вт.

По скорости Zen 4 оказался на 30% быстрее Zen 4c в однопоточном целочисленном тесте SPECint. Однако при одинаковой тактовой частоте 3,2 ГГц производительность ядер Zen 4 и Zen 4c была одинаковой. В тесте Cinebench R23 разница в общей производительности между Ryzen Z1 в режимах 15 и 30 Вт составила 29,8%. Несмотря на это, Ryzen 7 7840U оказался более быстрым процессором, опередив Ryzen Z1 на 53,5% (15 Вт) и 18,2% (30 Вт).


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd phoenix 2
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сети появилось изображение ядра процессора AMD Phoenix 2 с архитектурой Zen 4c
На предполагаемом снимке процессора AMD Phoenix 2 видны ядра Zen4 и Zen4C
Снимок процессора AMD Phoenix 2, похоже, демонстрирует ядра Zen 4, Zen 4c
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
7
Минные поля глубиной на 500 метров от переднего края стали сюрпризом для ВСУ
5
Жадность Молдовы и нежелание платить «Газпрому» обернулись страхом остаться без электричества
15
Медведев: Не хочу накликать, но США дождутся, что террористы повторят свою атаку в стиле «9/11»
13
New Atlas: Затея с отправкой Challenger на Украину была обречена с самого начала и чуда не произошло
2
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Зеленский заявил, что ощущает неискренность в словах Запада о вечной поддержке Украины
2
Немецкий инженерный танк Pionierpanzer 2A1 откапывает застрявший в грязи украинский Т-64БВ (видео)
1
The Wall Street Journal: Россия может обменять Навального
+
Бронепробиваемость ПТРК «Корнет» поразила китайских генералов
4
Новое видео Lies of P демонстрирует схватку с боссами
+
Илон Маск выпустит роботакси без руля и педалей и полной автономностью в 2025 году по цене $25 000
+
Uber готовит новый сервис для найма временного персонала "Chore"
+
Британские эксперты признали уничтожение Challenger 2 на Украине
+
Galaxy Smart Ring станет звездой мероприятия Samsung S24
1
В Госдепе заявили, что решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине пока не принято
4
Для слитого билда S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl вышел патч
+
НАСА признала, что затраты на новую сверхтяжелую ракету-носитель неподъемные
4
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max поступят в продажу 15 сентября
1
В прошлом квартале Ampere и Hopper в структуре поставок ускорителей NVIDIA шли на одном уровне
+

Популярные статьи

Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
19
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
23
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
179
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
15
Учимся правильно использовать Furmark
12
Итоги гоночного уик-энда 9-10 сентября
+
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
9
Полностью российский Сухой Суперджет-100 бросает вызов санкциям Запада
26
Пешком по российским минным полям в угоду Западу — Аль-Маядин
27
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11

Сейчас обсуждают

Руслан
21:38
Понятно - готовьтесь к лютым тормозам)))
Патч Cyberpunk 2077 2.0 раскроет потенциал 8-ядерных процессоров
Зю
21:38
Раскрытие FX через 3 2 1...
Патч Cyberpunk 2077 2.0 раскроет потенциал 8-ядерных процессоров
Олег Тимофеев
21:37
Хорошо кормить и женское внимание.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию и уже встретился с главой Приморского края
Олег Тимофеев
21:36
Ждут предателей а их пока нет.
Под Работино ВСУ лишились сразу трёх БМП Bradley во время вчерашней атаки
Yilec
21:35
Опа! Полуось еще жива?! Однако...
ArcaOS 5.1.0: современное наследие OS/2 с поддержкой UEFI
Олег Тимофеев
21:35
Просто красавцы.
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
Андрей Ицков
21:28
Что-то мне подсказывает, что автор статьи до сих пор не догадался как синхронизировать время между виндой и линуксом.
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
usr721
21:27
Не хлебом единым…
В ВТО заявили, что антироссийские санкции негативно повлияют на большинство экономик мира
ЧatoБoт
21:19
Бери вторую панамку уже.
Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
Aison
21:16
Ага,срочно
Пользователям Google Chrome необходимо срочно обновить браузер из-за эксплуатируемой уязвимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем