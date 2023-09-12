Информатор HXL поделился фотографией предполагаемого кристалла мобильного гибридного процессора AMD Phoenix 2

Когда речь заходила о чипе Phoenix 2 от AMD, производитель держался в тени. Без помощи фотографий и информации от энтузиастов, ищущих подробности о чипе, казалось, что AMD так и не выпустила его. Однако медленно, но верно мы узнаем о нем все больше и больше, и, судя по недавно опубликованному снимку кристалла, у нас есть подтверждение того, что этот чип использует гибридную архитектуру.

На снимке, опубликованном QQ (HXL), изображен предположительно процессор Phoenix 2 (Ryzen Z1) с двумя ядрами Zen 4 и четырьмя ядрами Zen 4c. В отличие от гибридных конструкций Intel с ядрами Cove/Mont, архитектура ядер процессоров AMD ZenC по-прежнему допускает гиперпоточность (SMT), что означает, что эта матрица относится к 6-ядерному гибридному процессору с 12 потоками.

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На снимке процессора Phoenix 2 хорошо видны большой кэш L3 (в центре левой стороны, зеленые структуры), два высокопроизводительных ядра Zen 4 (под кэшем L3), четыре меньших ядра Zen 4c (три над L3, одно справа от ядер Zen 2) и большой iGPU (с правой стороны). Кроме того, на верхней части чипа расположено множество портов DDR5/LPDDR5 PHY, а также PCIe, USB и другие физические разъемы на нижней, левой и правой сторонах APU.

После того как был опубликован снимок ядра, технический энтузиаст Дэвид Хуанг (Tom's Hardware) поделился своим обзором Ryzen Z1, процессора на базе чипа Phoenix 2. Рецензент также поделился таблицей с более подробными сведениями о Z1. В ней говорится, что чип оснащен двумя ядрами Zen 4, которые могут работать на частоте до 4,9 ГГц, а четыре ядра Zen 4c ограничены частотой 3,5 ГГц. Кроме того, чип имеет 16 МБ кэш-памяти L3 (4 МБ на ядро Zen 4 и 2 МБ на ядро Zen 4c) и 4-CU iGPU на базе RDNA 3, работающий на частоте до 2,8 ГГц.

Хуанг протестировал Ryzen Z1 на портативном ПК, но не раскрыл его модель. Система на базе Ryzen Z1 была оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5X-7500. Процессор тестировался в режимах энергопотребления 15 и 30 Вт. Мобильный ПК Ryzen Z1 сравнивался с HP Elitebook 835 G10 на базе восьмиядерного процессора Ryzen 7 7840U, который может разгоняться до 5,1 ГГц, и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400. Фиксированное значение SPL (устойчивое ограничение мощности) у HP Elitebook 835 G10 составило 25 Вт.

По скорости Zen 4 оказался на 30% быстрее Zen 4c в однопоточном целочисленном тесте SPECint. Однако при одинаковой тактовой частоте 3,2 ГГц производительность ядер Zen 4 и Zen 4c была одинаковой. В тесте Cinebench R23 разница в общей производительности между Ryzen Z1 в режимах 15 и 30 Вт составила 29,8%. Несмотря на это, Ryzen 7 7840U оказался более быстрым процессором, опередив Ryzen Z1 на 53,5% (15 Вт) и 18,2% (30 Вт).



