Starfield получит официальный инструментарий модов в 2024 году - он позволит делать почти всё

Моддеры очень быстро освоили Starfield: сотни модов уже доступны на Nexus и насчитывают миллионы загрузок. Пока что создатели модов несколько ограничены старыми инструментами Creation Engine. Однако, по словам Тодда Говарда, это изменится в 2024 году.

Режиссер Starfield Тодд Говард в недавнем интервью японскому сайту Famitsu коснулся планов по созданию инструментов для модинга. В интервью он подтвердил, что официальный набор модов для Starfield станет доступен "в следующем году", что соответствует обычным срокам выпуска компанией Bethesda своих инструментов для создания игр.

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Ранее официальный набор модов для The Elder Scrolls V: Skyrim был выпущен примерно через четыре месяца после выхода игры. Для Fallout 4 этот срок немного увеличился и составил около полугода. Учитывая это модинструменты для Starfield выйдут где-то в первом квартале 2024 года.

А пока моддеры оперативно работают над улучшением Starfield. Уже доступен скрипт-расширитель, который позволит моддерам сделать больше в игре. Кроме того, пользователи оперативно разрабатывают способы улучшения работы игры на различных ПК, добавляя поддержку дополнительных технологий масштабирования, таких как DLSS, и качественные изменения, такие как новые элементы пользовательского интерфейса и экраны меню.