Apple планирует выпустить доступный MacBook в 2024 году Ожидается, что новый ноутбук окажется дешевле, чем MacBook Air.

Если вы искали более дешевый MacBook, то, возможно, вас ждет приятная новость. В недавнем сообщении утверждается, что компания Apple разрабатывает "недорогой" MacBook, который планируется выпустить в следующем году и который будет конкурировать с Chromebook от Google и другими ноутбуками начального уровня.

В настоящее время Apple предлагает самый дешевый MacBook - M1 MacBook Air с 2020 года, но в новом отчете Digitimes (через TechPowerUp) сообщается, что Apple работает над созданием недорогого ноутбука MacBook, который будет конкурировать с Chromebook и ноутбуками начального уровня, ориентированными на образовательный сектор. Согласно сообщению, дешевый MacBook может быть выпущен уже во втором полугодии 2024 года.

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Источник утверждает, что Apple, вероятно, запустит новую линейку продуктов для этих дешевых MacBook, чтобы отличить их от существующих линеек MacBook Air и Pro. Более низкая цена будет обусловлена использованием менее дорогих материалов для внешнего корпуса и более дешевых механических компонентов.

По всей видимости, компании Apple требуется девять месяцев для того, чтобы перейти от исследования продукта к его серийному производству, однако сообщений о том, что новая модель попала в цепочки поставок, пока не поступало. Это означает, что до выпуска MacBook осталось не менее девяти месяцев, и вероятность того, что продукт будет выпущен в первой половине 2024 года, невелика.

Как отмечалось в оригинальном отчете, линейка iPad на сегодняшний день является самым доступным продуктом Apple для студентов, но, будучи планшетами, они не так удобны в использовании, как Chromebooks, при выполнении студенческих нагрузок. Кроме того, они дороже Chromebook, что заставляет студентов выбирать ноутбуки на базе Google OS. Таким образом, недорогой MacBook может стать тем самым решением, которое ищет Apple. Однако мы не думаем, что Apple будет конкурировать с самыми дешевыми Chromebook, цена которых может составлять всего 20000 рублей.