Процессор Intel Core i9-14900K протестирован в бенчмарке CPU-Z

Следующий процессор Core i9-14900K, который войдет в портфель обновлений Intel Raptor Lake, будет иметь такое же количество ядер, как и Core i9-13900K, - 24 ядра, состоящих из 8 ядер P и 16 ядер E. Однако тактовая частота заметно увеличилась, что видно на недавно просочившихся в Интернет скриншотах CPU-Z.

Согласно скриншотам, опубликованным @wnxod (via VideoCardz), Core i9-14900K может разгоняться до 6,0 ГГц, что свидетельствует о тестировании инженерного образца i9-14900K. Кроме того, утечка подтверждает стандарт TDP процессора 125 Вт и необходимость напряжения 1,385 В для достижения этой тактовой частоты.

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Одноядерный результат CPU-Z для процессора Core i9-14900K составил 978 баллов, а многоядерный - 18117,5. По сравнению с Core i9-13900K, процессор 14900K оказался на 8,4% быстрее в одноядерном тесте и на 9,0% - в многоядерном. Если вернуться еще на одно поколение назад и сравнить его с Core i9-12900K, то мы увидим прирост в 19,9% в одноядерном и 59,5% в многоядерном тестах.

По слухам, Intel планирует представить процессоры Core K-серии 14-го поколения на предстоящем мероприятии Innovation в конце этого месяца. Релиз должен состояться в октябре или ноябре.