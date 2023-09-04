LG выпустила три игровых монитора UltraGear с частотой обновления до 240 Гц и ценой от $500 до $800

Компания LG объявила о выпуске трех новых игровых мониторов UltraGear: 27- и 32-дюймовых UltraGear GR93U-B и 27-дюймового LG UltraGear GR83Q-B. Все три модели оснащены IPS-панелями с разрешением до 4K и частотой обновления до 240 Гц.

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Мониторы LG UltraGear GR93U-B предназначены для геймеров, которым нужен экран с высоким разрешением и высокой частотой обновления. Эти мониторы, оснащенные IPS-дисплеем с разрешением 4K и диагональю 27 или 32 дюйма, имеют частоту обновления 144 Гц и время отклика G2G 1 мс. Для тех, кому важна плавность игрового процесса, 27-дюймовый IPS-дисплей LG UltraGear GR83Q-B с разрешением QHD (2560×1440) поддерживает частоту обновления до 240 Гц и время отклика G2G 1 мс.

Все три новые модели имеют контрастность 1000:1, типичную яркость 400 нит и 10-разрядную глубину цвета. Кроме того, они поддерживают до 95% цветового охвата DCI-P3 и сертифицированы по стандарту VESA DisplayHDR 400. Эти три монитора поддерживают технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync и оснащены портами HDMI, DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников и USB-концентратором. В комплект поставки всех трех новых мониторов LG UltraGear также входит регулируемая по высоте подставка с возможностью поворота и наклона.

Три новых монитора UltraGear компании LG уже поступили в продажу. Монитор LG UltraGear GR83Q-B предлагается по цене 499 долларов США, 27-дюймовый GR93U-B стоит 699 долларов США. Наконец, 32-дюймовый GR93U-B стоит 799 долл.



