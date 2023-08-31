Геймдиректор Lies of P пообещал, что к релизу разработчики исправят уклонения

Lies of P - последняя Souls-подобная игра, покорившая сердца фанатов. Она позволяет сыграть роль знаменитого Пиноккио в жестоком и мрачном мире Belle Époque. После выхода демо-версии в июне этого года директор игры рассказал о том, как отзывы фанатов помогают сделать разрабатываемую игру лучше. Теперь, когда до запуска осталось всего несколько недель, эти многочисленные улучшения стали известны.

Выступая перед Eurogamer на выставке Gamescom 2023, директор Lies of P Дживон Чой (Jiwon Choi) рассказал о многих изменениях, которые были сделаны после выхода демо-версии игры, не забыв упомянуть об улучшении механики уклонения: "Когда мы поменяли часть уклонения, мы сделали ее плавной и гибкой, когда вы уклоняетесь. Также при переключении на другое движение или действие мы сделали его более коротким и плавным, чтобы облегчить переключение".

реклама

Еще одной несколько уникальной системой в Lies of P является долговечность оружия. После демонстрации и многочисленных отзывов фанатов она тоже была изменена, и Чой пояснил: "Мы получили несколько отзывов о том, что к [долговечности] трудно приспособиться. Нам пришлось немного подкорректировать ее. В целом [отзывы] касались привыкания к боевой системе, это основная часть, которую мы изменили".

Чой рассказал и о других аспектах разработки игры, в том числе о сравнении с собственными разработками FromSoftware. При этом директор подчеркнул, что "мы не можем перечислить все мелочи, которые мы изменили после демо-версии, но, конечно, мы учли все, что было сделано.