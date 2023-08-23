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Как народ Индии следил за исторической посадкой на Луну аппарата Chandrayaan-3

Успех космического аппарата Chandrayaan-3 сделал его первым, кто совершил посадку на южном полюсе Луны.
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Chandrayaan-3

Арун Харьяни держит модель LVM3-M4, которая использовалась при запуске космического корабля Chandrayaan-3 накануне его посадки на Луну, в Ахмадабаде, Индия.

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В Индии волновались по поводу долгожданной высадки на Луну: проводились молебны за ее успех, школы собирали учеников для просмотра прямой телепередачи, а любители космоса устраивали вечеринки в честь этого события.

Посадка космического аппарата "Чандраян-3" Индийской организации космических исследований (ISRO) на южный полюс Луны состоялась на 12:34 GMT в среду, спустя несколько дней после неудачи российского аппарата, пытавшегося совершить аналогичную посадку.

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Успех "Чандраяна-3" сделал его первым, кто совершил посадку на южном полюсе Луны - в районе затененных кратеров, где, как предполагается, находится водяной лед, способный в будущем обеспечить поселение на Луне.

Вторая попытка Индии совершить посадку на Луну после неудачи в 2019 году рассматривается как демонстрация упорства ее научных институтов.

Власти и педагоги также надеются, что она будет способствовать развитию научного поиска у миллионов учащихся в самой густонаселенной стране мира.

Студенты прислали десятки сообщений с пожеланиями удачи ISRO в успешной посадке, говорится в сообщении агентства.

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В северном штате Уттар-Прадеш правительство провинции приказало всем школам провести специальные показы, поскольку "посадка индийского космического аппарата "Чандраян-3" - это незабываемая возможность, которая не только поощрит любознательность, но и привьет нашей молодежи страсть к исследованиям".

По словам главы совета Нароттама Саху, Совет по науке и технологиям штата Гуджарат, где проживает премьер-министр Нарендра Моди, пригласил более 2 тыс. школьников "увидеть исторический момент" на большом экране.

Совет также организовал выступления ученых ISRO. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в 33 районных общественных научных центрах Гуджарата.

Министерство культуры штата в восточном городе Калькутта устролило "Научную вечеринку" в честь миссии, предлагая людям "отправиться в захватывающее образовательное приключение" с прямой трансляцией.

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Во вторник в городах Мумбаи и Варанаси были организованы индуистские религиозные молебны за успех полета.

Предприниматель Шрикант Чундури (Srikant Chunduri), основатель группы энтузиастов космонавтики "Агнирва", сообщил, что он организовал "вечеринку по случаю приземления" в одном из популярных ресторанов Бенгалуру.

"Если мы хотим создать сообщество любителей космоса, то нет ничего более важного, чем эта посадка, чтобы собрать людей вместе", - сказал он агентству Reuters.

ISRO регулярно информирует о ходе миссии через сообщения на сайте X, который ранее назывался Twitter.

"Миссия идет по графику. Системы проходят регулярные проверки. Плавное плавание продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник. "Операционный комплекс миссии (MOX) наполнен энергией и волнением!".

Chandrayaan-3

Индуистский священник совершает специальную молитву за успех миссии "Чандраян-3" рядом с моделью космического корабля LVM3-M4, с помощью которого она была запущена, во время религиозной церемонии в Калькутте.

Chandrayaan-3

Люди совершают хаван - традиционный индуистский ритуал сжигания огня - в рамках специальной молитвы за благополучную посадку космического аппарата "Чандраян-3" на Луну в Нью-Дели.

Chandrayaan-3

Молодая женщина делает селфи с макетом ракеты-носителя Chandrayaan-3 Mark-III возле храма в Мумбаи (Индия).

Chandrayaan-3

Священники и гражданские лица совершают индуистский ритуал, молясь за успех лунной миссии Chandrayaan-3 компании ISRO в одном из храмов Мумбаи.

Chandrayaan-3

Дети размахивают индийскими флагами на территории своей школы в Мумбаи, радуясь успешной посадке космического аппарата "Чандраян-3". Предыдущая попытка Индии посадить роботизированный космический аппарат вблизи малоизученного южного полюса Луны закончилась неудачей в 2019 году.

Chandrayaan-3

Дети с раскрашенными лицами стоят вокруг копии Луны на территории школы в Ченнаи, радуясь успешной посадке корабля Chandrayaan-3.

Chandrayaan-3

Студенты собираются в поддержку миссии "Чандраян-3" в Ченнае. 14 июля Индия запустила ракету с беспилотным космическим аппаратом для посадки на Луну, что стало второй попыткой в рамках дешевой космической программы, стремящейся достичь новых высот.

Chandrayaan-3

Мужчина идет перед моделью аппарата "Чандраян-3", установленной на обочине дороги в честь первой попытки посадки на южную полярную область Луны, в Ченнае.

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