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Virgin Galactic доставила первый экипаж туристов к границе космоса 10 августа
Компания Ричарда Брэнсона рассчитывает начать предлагать клиентам ежемесячные полеты на своем крылатом космическом самолете.

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Компания Virgin Galactic отправила к границе космоса своих первых туристов, среди которых бывший британский олимпиец, купивший билет 18 лет назад, и дуэт матери и дочери из стран Карибского бассейна.

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В четверг на космодроме "Америка" в пустыне Нью-Мексико космический самолет вернулся на взлетно-посадочную полосу после короткого полета, в ходе которого пассажиры смогли несколько минут побыть в невесомости.

Родные и близкие, наблюдавшие за полетом снизу, закричали, когда ракетный двигатель корабля заработал после того, как он был отсоединен от самолета, доставившего его на крышу. Ракетный корабль поднялся на высоту около 88 км (55 миль). Капсулы, используемые SpaceX и Blue Origin, полностью автоматизированы и спускаются на Землю на парашюте.

Как и Virgin Galactic, Blue Origin стремится к окраинам космоса, быстро поднимаясь и опускаясь из Западного Техаса. На сегодняшний день компания Blue Origin запустила 31 человека, но после аварии ракеты в сентябре полеты были приостановлены. Капсула с экспериментами, но без пассажиров, приземлилась неповрежденной.

SpaceX - единственная частная компания, которая доставляет клиентов на орбиту, и цена ее услуг гораздо выше: десятки миллионов долларов за место. Она уже осуществила полеты трех частных экипажей. Крупнейшим клиентом компании является НАСА, которое с 2020 года будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно.

В 2014 году в компании Virgin Galactic произошел несчастный случай, когда во время испытательного полета ракетоплан развалился на части, в результате чего погиб один пилот. Тем не менее, космические туристы продолжают выстраиваться в очередь с тех пор, как в 2001 году первый из них отправился на орбиту вместе с россиянами.

Брэнсон, проживающий на Британских Виргинских островах, наблюдал за полетом в четверг с вечеринки на Антигуа. Он провел виртуальную лотерею, чтобы определить порядок очередности для первых 50 клиентов компании - так называемых астронавтов-основателей. По словам представителей Virgin Galactic, группа решила, что Гудвин будет первым, учитывая его возраст и болезнь Паркинсона.

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#virgin galactic
Источник: aljazeera.com
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