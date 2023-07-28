Через два дня после того, как взбунтовавшиеся солдаты объявили о государственном перевороте против президента Базума, сохраняется неопределенность в отношении того, кто стоит у власти и какое влияние это окажет на нигерийцев.

Через два дня после того, как демократически избранный президент Нигера Мохаммед Базум был задержан и смещен в результате государственного переворота, возглавляемого членами его президентской гвардии, по состоянию на утро пятницы все еще было неясно, кто управляет страной и какие посреднические усилия предпринимаются.

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Солдаты не объявили лидера, а президент Мохаммед Базум, избранный в марте 2021 года в ходе первого мирного демократического перехода Нигера после обретения независимости от Франции в 1960 году, не подал в отставку.

В заявлении, опубликованном в четверг и подписанном главнокомандующим армией Абду Сидику Иссой, содержится обещание поддержать переворот, чтобы избежать “кровопролитной конфронтации”, которая может привести к “кровавой бане”.

По всей стране сохраняется высокая напряженность между сторонниками государственного переворота и людьми, лояльными свергнутому правительству, сообщил в четверг Ахмед Идрис из "Аль-Джазиры".

В четверг в Ниамее, оплоте оппозиции, несколько сотен человек собрались, чтобы скандировать в поддержку российской частной военной группировки "Вагнер", размахивая российскими флагами. Позже они сожгли автомобили и разграбили штаб-квартиру президентской политической партии. “Мы сыты по горло”, - заявил информационному агентству Associated Press Омар Иссака, один из протестующих.

“Мы устали от того, что люди в буше становятся мишенями для нас … Долой французский народ. Теперь мы собираемся сотрудничать с Россией”, - сказал он.

Солдаты произвели выстрелы, чтобы разогнать протестующих против государственного переворота, которые собрались вокруг президентского дворца в среду.

Тем временем Базум демонстративно опубликовал в четверг на платформе X, ранее известной как Twitter, сообщение о том, что в стране восторжествует демократия. Министр иностранных дел Хассуми Массуду также выступил в эфире телеканала France 24, призвав нигерийцев выступить против мятежа,

Других публичных сообщений от правительства или взбунтовавшихся солдат не поступало, равно как и каких-либо обновлений о каких-либо переговорах о посредничестве.

Ранее на этой неделе Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что направляет президента Бенина Патриса Талона возглавить посреднические усилия, но по состоянию на пятницу Талона не было в стране. Во время своего первого обращения к нации в среду вечером мятежники призвали “внешних партнеров” не вмешиваться.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила французским СМИ в пятницу, что президент Эммануэль Макрон несколько раз разговаривал с Базумом. Колонна сказал, что Франция считает, что все еще существуют возможные выходы из кризиса, и что Париж считает попытку государственного переворота лишенной какой-либо легитимности.

“Мы призываем освободить президента Базума”, - заявил Макрон в пятницу из Папуа - Новой Гвинеи, добавив, что Франция поддержит региональные организации, если они решат ввести санкции против лидеров государственного переворота.