Минюст России снова пополнил реестр иностранных агентов, добавив туда новых известных личностей и проекты. Среди них рэпер Владислав Лешкевич, больше знакомый публике как Влади из группы «Каста», политолог Антон Барбашин, журналисты Алексей Продайвода, Ольга Ившина, Арина Федоровых, блогер Максим Климов и инициатива «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Минюст обосновал свои действия тем, что эти лица и организации распространяли, по их мнению, «недостоверную информацию» о действиях властей, поддерживали материалы других иноагентов или сотрудничали с нежелательными структурами.

Например:

«Поддержка политзаключенных. Мемориал» имеет связи с уже признанными иноагентами.

Антон Барбашин активно работал с зарубежными аналитическими центрами.

Ольга Ившина сотрудничала с иностранными СМИ.

Кто все эти люди?

Влади — один из основателей группы «Каста», родом из Ростова-на-Дону. Его тексты часто затрагивают социальные и политические темы. В 2022 году он выпустил антивоенный альбом «Длится февраль».

Антон Барбашин — политолог-международник, известный работой в аналитических центрах и публикациями в западных изданиях.

Алексей Продайвода — журналист, который активно освещал такие события, как Евромайдан и присоединение Крыма.

Ольга Ившина — медийная фигура, чья карьера связана с Би-би-си и ГТРК «Татарстан».

Арина Федоровых — журналистка, связанная с «Настоящим временем».

Максим Климов — блогер, который не стесняется демонстрировать равнодушие к своей новой метке от государства.

Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» уже заявил, что не собирается маркировать свои материалы как принадлежащие иноагенту. Что касается остальных, Влади и Климов пока воздержались от развернутых комментариев. Климов лишь коротко отозвался в Telegram, что ему «все равно».