Рэпер Влади из группы «Каста» пополнил реестр иностранных агентов по решению Минюста
Минюст России снова пополнил реестр иностранных агентов, добавив туда новых известных личностей и проекты. Среди них рэпер Владислав Лешкевич, больше знакомый публике как Влади из группы «Каста», политолог Антон Барбашин, журналисты Алексей Продайвода, Ольга Ившина, Арина Федоровых, блогер Максим Климов и инициатива «Поддержка политзаключенных. Мемориал».
Минюст обосновал свои действия тем, что эти лица и организации распространяли, по их мнению, «недостоверную информацию» о действиях властей, поддерживали материалы других иноагентов или сотрудничали с нежелательными структурами.
Например:
- «Поддержка политзаключенных. Мемориал» имеет связи с уже признанными иноагентами.
- Антон Барбашин активно работал с зарубежными аналитическими центрами.
- Ольга Ившина сотрудничала с иностранными СМИ.
Кто все эти люди?
- Влади — один из основателей группы «Каста», родом из Ростова-на-Дону. Его тексты часто затрагивают социальные и политические темы. В 2022 году он выпустил антивоенный альбом «Длится февраль».
- Антон Барбашин — политолог-международник, известный работой в аналитических центрах и публикациями в западных изданиях.
- Алексей Продайвода — журналист, который активно освещал такие события, как Евромайдан и присоединение Крыма.
- Ольга Ившина — медийная фигура, чья карьера связана с Би-би-си и ГТРК «Татарстан».
- Арина Федоровых — журналистка, связанная с «Настоящим временем».
- Максим Климов — блогер, который не стесняется демонстрировать равнодушие к своей новой метке от государства.
Проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» уже заявил, что не собирается маркировать свои материалы как принадлежащие иноагенту. Что касается остальных, Влади и Климов пока воздержались от развернутых комментариев. Климов лишь коротко отозвался в Telegram, что ему «все равно».
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