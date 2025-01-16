Сенатор Марко Рубио выдвинул своё видение решения конфликта между Россией и Украиной, призвав к дипломатии, компромиссам и балансу для достижения мира. Он подчеркнул, что завершение конфликта – приоритет США, но для этого необходимы усилия с обеих сторон, а также чёткая позиция Вашингтона. Вопрос восстановления Украины после разрушений и перспективы её вступления в НАТО остаются сложными и требуют времени. Рубио раскритиковал администрацию Байдена за неопределённость в действиях, в то время как Россия заявила, что конфликт не решится быстро.

На слушаниях в сенате Марко Рубио напомнил обывателю слова экс-президента Дональда Трампа: мол, конфликт на Украине должен завершиться. «Люди не должны погибать. Это главная цель любой дипломатии», – заявил сенатор. Кто бы спорил? Практически все согласны, отметил он.

Рубио не стеснялся говорить о сложностях Украины. «Ресурсы истощаются, и главная проблема – у неё заканчиваются украинцы», – сказал он. Конфликт не щадит: рушатся города, ломается инфраструктура, миллионы бегут за лучшей долей.

По мнению сенатора, без компромиссов – никуда. «Украина и Россия обязаны искать общую почву. А США должны быть посредником, который уравновешивает шаткий корабль, чтобы не перевернуть его», – отметил он.

Сенатор указал на долгую дорогу восстановления Украины. Миллиарды долларов, годы труда – и то, это лишь начало. Восстановление – задача не из лёгких. Потому Рубио считает, что главная цель Штатов – помочь завершить конфликт и остановить потери.

Рубио раскритиковал администрацию Джо Байдена. Слишком много неопределённости. Куда идут деньги? Как видится конец конфликта? Эти вопросы волнуют не только Конгресс, но и простых американцев.

По данным Reuters, советники Трампа видят Украину за бортом НАТО в обозримом будущем. Вместо этого предлагается создать демилитаризованную зону вдоль ЛБС под присмотром Европы. Но это дело небыстрое – растянется на месяцы, а то и годы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул: Слишком много противоречий. Урегулирование потребует времени и терпения.