Индонезия официально стала частью БРИКС — об этом сообщил МИД Бразилии. Вступление крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии в международный союз открывает новые возможности для укрепления сотрудничества стран глобального Юга и расширения экономического влияния организации.

Индонезия шла к членству в БРИКС на протяжении долгих пятнадцати лет. Всё началось еще в 2010 году, когда к союзу присоединилась Южная Африка. Именно в то время Москва поддержала идею расширения организации и предложила разработать понятные процедуры для приема новых стран.

В прошлом году в БРИКС взяли паузу с расширением, предложив желающим рассмотреть статус партнера. Однако уже в августе 2023 года на саммите в Йоханнесбурге Индонезия получила долгожданное "да".

С 6 января 2025 года Индонезия станет полноправным членом БРИКС — это подтвердило Министерство иностранных дел Бразилии. Символично, что событие произошло именно в период председательства Бразилии, что подчеркивает значимость этого решения для региона.

Эта страна — лидер Юго-Восточной Азии по численности населения и экономической мощи. Её участие в БРИКС открывает новые возможности для сотрудничества стран глобального Юга, а также укрепляет экономические связи в регионе.

С января 2024 года Узбекистан, Казахстан, Белоруссия и Индонезия стали партнерами БРИКС. К союзу также присоединились такие страны как Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.