Имущество Игоря Храновского, бывшего директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития, отправилось в казну государства. На круглую сумма — примерно 500 миллионов рублей. В списке — наличка в рублях, долларах и евро, элитные авто и шикарная недвижимость. Всё это добро, как сообщает ТАСС, было конфисковано после проверки источников дохода, которые так и не удалось подтвердить.

Задержали Храновского в марте 2024 года, обвиняя в превышении полномочий. История такая: он, говорят, протолкнул в Минфин фальшивые документы, чтобы компания «Кавминкурортресурсы» могла пользоваться минеральным источником. А это уже не просто шалости, а нарушение закона и ущерб для государства, как утверждают правоохранители.

На Храновского и его компаньонов завели несколько дел. В обвинениях фигурируют серьёзные статьи — за превышение должностных полномочий, кражу и даже вымогательство. Обыски, проведённые в Москве и Ставрополье, принесли кучу улик: деньги, оружие, премиальные автомобили и средства связи. Всё это лишь укрепило доказательную базу.

Элитные квартиры, крутые тачки, да ещё мешки денег в трёх валютах — всё это пошло под арест. Оценка впечатляет: 500 миллионов рублей. Следователи подчёркивают: источники таких доходов у Храновского остались загадкой. Поэтому имущество и отправили в доход государства.







